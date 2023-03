"C'est un peu dégueulasse", Rodri démonte l'Écosse après la défaite de l'Espagne

La défaite de l'Espagne en Écosse mardi soir est mal passée pour Rodri, qui n'a pas apprécié leur façon de jouer.

Après une victoire poussive face à la Norvège samedi soir, l'Espagne a cette fois-ci chuté sur la pelouse de l'Écosse (2-0) mardi et présente peu de certitudes après deux matches sous la houlette de Luis de la Fuente. Comme face à la Norvège trois jours plus tôt, la Roja a eu la balle pendant la majeure partie du match (75% de possession) mais n'a pas réellement su quoi en faire (3 tirs cadrés). Et si le nouveau sélectionneur espagnol a préféré retenir le positif vu sur le terrain, le milieu de terrain Rodri s'est attardé sur la façon de jouer des Écossais, et il n'a pas mâché ses mots.

"C'est un peu dégueulasse"

S'il a réalisé une bonne performance globale, le joueur de Manchester City n'a pas du tout apprécié l'attitude des Scott Mc Tominay, auteur d'un doublé, et de ses coéquipiers. "C'est leur façon de jouer. Il faut la respecter, mais franchement, c'est un peu dégueulasse. Il passe leur match à gagner du temps, à provoquer et à se rouler par terre, pour moi ce n'est pas du football. Pour la vitesse du jeu, il faut avancer. Et c’est à l’arbitre de faire quelque chose, mais il n’a rien fait. Nous devons utiliser nos armes et nous apprendrons pour la prochaine fois", a-t-il déploré au micro de Viaplay après la rencontre.

2è de son groupe de qualification derrière l'Écosse, l'Espagne affrontera la Géorgie et Chypre au mois de septembre.