"C'est un magicien" - Comment Mourinho a reconstruit l'AS Roma

Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un homme qui a le sens de l'humour, José Mourinho s'est amusé ces dernières semaines à rappeler que la dernière fois qu'il a atteint une grande finale, il a été limogé. Bien sûr, il n'y avait aucune chance qu'un tel destin malheureux lui arrive à l'AS Roma avant la rencontre d'Europa Conference League de mercredi contre Feyenoord à Tirana.

Le moment choisi par Daniel Levy pour licencier Mourinho de Tottenham, six jours avant la finale de la Carabao Cup 2021, a peut-être surpris de nombreux supporters des Spurs, mais il est indéniable que beaucoup de fans étaient heureux de le voir partir. Et compte tenu de la nature acrimonieuse de son départ de Manchester United en 2018, il y avait un soupçon compréhensible en Angleterre que le temps de José Mourinho au sommet du football mondial touchait à sa fin.

Il a néanmoins été salué comme une sorte de messie par les fans de la Roma lorsqu'il a été annoncé de manière sensationnelle en mai dernier qu'il remplacerait Paulo Fonseca en tant qu'entraîneur pour la saison 2021-22. À leurs yeux, il était toujours "The Special One" qui avait permis à l'Inter de remporter un triplé en 2010. Ils étaient convaincus qu'il pouvait faire quelque chose d'aussi miraculeux au Stadio Olimpico. Paolo Di Canio, la légende de la Lazio, a été immédiatement inondé de messages de ses amis supporters lorsque la nouvelle est tombée.

L'une de ses réponses à un message vocal s'est retrouvée sur YouTube et est rapidement devenue virale. "Vous avez le pire du pire", a déclaré Di Canio. "Je comprends que vous aviez besoin d'un grand nom, mais c'est comme quand vous signez un joueur qui est fini. Il ne joue même pas au football, il joue à l'anti-football. Vous pourriez vous amuser dans quelques conférences de presse, parce que la controverse fait du bon théâtre, mais laissez-moi vous dire : pour reconstruire un club, il est le pire que vous puissiez avoir."

Mais pour l'instant, il semble que l'AS Roma n'aurait pas pu engager quelqu'un de mieux. Comme l'a déclaré l'ancien international portugais Adrien Silva à GOAL : "C'est surprenant dans un sens, car la Roma connaissait des moments très difficiles avant son arrivée. Ils étaient loin d'atteindre le niveau de leurs principaux rivaux en Italie, mais maintenant ils s'en rapprochent de plus en plus sous sa direction. Mais, d'un autre côté, il n'est pas si surprenant que ça qu'ils réussissent maintenant parce que c'est José Mourinho ! Et il a montré dans tant de clubs au cours de sa carrière qu'il est l'un des meilleurs managers du monde".

"Cela prouve que parfois, il suffit d'avoir le bon manager au bon moment pour que les choses se passent bien", avait analysé le Portugais. Sans aucun doute, Mourinho et la Roma semblent désormais former un couple parfait. En tout cas, ils se sont redynamisés l'un l'autre. José Mourinho a admis qu'il a ressenti et s'est nourri de la passion des supporters du club dès son premier jour en Italie.

Des centaines de personnes sont venues lui souhaiter la bienvenue à Rome, tandis qu'une fresque est rapidement apparue dans le quartier du Testaccio, représentant un Mourinho souriant, portant une écharpe des Giallorossi et conduisant une Vespa personnalisée. C'était un véritable accueil, une preuve immédiate que l'ancien directeur sportif de l'AS Roma, Walter Sabatini, avait raison lorsqu'il décrivait l'arrivée de Mourinho comme "un tremblement de terre émotionnel". Les répercussions se font encore sentir. Mourinho a été impliqué dans une série de disputes, ce qui prouve qu'il n'a pas perdu son goût pour la controverse.

Jose Mourinho has been banned for two Serie A games 😬



The Roma boss was sent off, argued with the referee and then kicked a ball away in the game against Hellas Verona 😤 pic.twitter.com/L7c4Vq3oGv — GOAL (@goal) February 22, 2022

Cependant, il est également apparu clairement au cours de la saison qu'il reste également un remarquable gestionnaire d'hommes. À première vue, les statistiques de la Serie A ne sont pas très impressionnantes : Mourinho n'a obtenu que 63 points, soit un de plus que Fonseca lors de sa dernière saison à la tête du club. Cependant, l'AS Roma n'a pas seulement obtenu une place en Europa League en terminant sixième, elle l'a fait en se qualifiant pour la finale de la Conference League.

Cela n'aurait pas dû être possible avec une réserve de qualité aussi faible. Cependant, après s'être débarrassé sans ménagement de ceux qu'il jugeait superflus, dont Pedro, l'ancienne star de Barcelone et de Chelsea, Mourinho s'est attelé à tirer le meilleur parti d'un effectif réduit mais unifié. Il a aussi recruté, il faut bien le dire. Bien sûr, ce sont les directeurs sportifs qui contrôlent les transferts en Italie, mais Tammy Abraham a été effectivement une signature de Mourinho, l'ancien manager de Chelsea ayant fait tout son possible pour convaincre le produit de l'académie de Cobham de venir à Rome.

L'international anglais a connu une première saison historique en Serie A, et là encore, Mourinho a joué un rôle central. Même après qu'Abrham ait marqué le but décisif lors de la victoire de la Roma en demi-finale de la Conference League contre Leicester, Mourinho a refusé de faire l'éloge de son attaquant vedette. "Parce qu'il peut faire mieux et il le sait !" a déclaré Mourinho à Sky Sport Italia. "C'est un grand joueur qui a le potentiel pour être encore plus grand". C'était du Mourinho classique, bien sûr. L'approche de l'amour dur n'a pas toujours fonctionné, bien sûr, mais cela a toujours été sa façon de faire.

It still means everything to Jose Mourinho ❤️ pic.twitter.com/4katW5A99L — GOAL (@goal) May 5, 2022

"Quand vous vous entraînez sous la direction de Mourinho, il prend un joueur normal et peut lui faire croire qu'il est le meilleur joueur du monde", a déclaré Julio Cesar, ancien gardien de l'Inter, à GOAL. "C'est un magicien. Il prend un joueur et le rend plus fort qu'il ne l'est. C'est l'approche de Mourinho envers les joueurs. Il est incroyable et il entre dans votre tête. Je me souviens d'un jour où je ne jouais pas très bien. Pour qu'il me pousse, pour qu'il me fasse croire que je suis l'un des meilleurs gardiens, il m'a dit : "Tu peux être l'un des meilleurs du monde, mais aujourd'hui tu as joué comme si tu venais de Serie C !".

"Il a cette façon de vous pousser parce qu'il croit en vous, de vous mettre un peu en colère mais c'est ce qu'il fait", a conclu le Brésilien. Fait révélateur, Cesar et beaucoup de ses anciens coéquipiers de l'Inter parlent encore régulièrement à Mourinho dans un groupe WhatsApp créé pour célébrer leur triplé. Encore une fois, c'est le genre de lien remarquable que Mourinho est capable de former avec des joueurs, un club ou même une ville. C'est certainement ce qui se passe en ce moment à Rome.

Certains ont été surpris par les larmes dans les yeux de Mourinho après le coup de sifflet du match contre Leicester, mais pas Cesar. "José Mourinho a pleuré après la demi-finale parce qu'il sait combien c'est important pour les fans", a ajouté le Brésilien. "Après 30 ans, les fans de Rome peuvent apprécier de voir leur équipe dans une finale européenne. C'est un manager qui a gagné deux fois la Ligue des champions avec l'Inter et Porto et la Ligue Europa avec Manchester United, mais je le connais très bien et je sais à quel point il voudra gagner la finale. Il peut écrire l'histoire du football européen."

En effet, Mourinho est déjà devenu le premier entraîneur à atteindre une finale de l'UEFA avec quatre clubs différents. Mais mercredi soir, il peut aussi devenir le premier à remporter la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Cette dernière est un nouveau trophée ; c'est évidemment le moins prestigieux des trois. Mais il représenterait sans doute son succès le plus important depuis une décennie. Si ce n'est plus.

Pour la première fois depuis l'époque de l'Inter Milan, José Mourinho a unifié à la fois un club et une base de supporters, comme en témoigne le fait que 50 000 d'entre eux se rendront au Stadio Olimpico mercredi soir pour regarder la finale ayant lieu à Tirana sur grand écran. Comme Mourinho l'a déclaré après la demi-finale, "C'est une victoire de la famille. Pas seulement celle qui était sur le terrain et sur le banc, mais aussi dans le stade".

"C'est notre plus grande réussite, cette empathie et ce sens de la famille que nous avons créés avec les fans", avait indiqué Mourinho. Quiconque a assisté à un match à domicile de l'AS Roma cette saison aurait du mal à ne pas être d'accord. Qu'il gagne ou perde contre Feyenoord, José Mourinho a déjà prouvé que Di Canio et beaucoup d'autres avaient tort. Il n'a pas seulement commencé à reconstruire un club. Il a également restauré sa propre réputation dans ce processus de reconstruction.