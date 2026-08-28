« C'est terminé » : Bournemouth adresse un message choc à Chelsea

Tiago Pinto, le directeur sportif de Bournemouth, s'est engagé à ne pas se séparer des services du milieu de terrain Alex Scott lors du mercato actuel, tranchant la position du club par une phrase catégorique : « Nous en avons totalement terminé. »

Le nouvel entraîneur de Bournemouth, Marco Rose, tient à conserver le joueur âgé de 23 ans, que la direction de Chelsea a placé dans son radar comme remplaçant potentiel de l'Argentin Enzo Fernández dans le cadre d'un transfert estimé à environ 80 millions de livres sterling.

À l'approche de la fermeture du marché des transferts estivaux, mardi prochain, Pinto a adressé un message ferme à Chelsea et à tous les clubs désireux de recruter le joueur, leur signifiant la nécessité de renoncer totalement à toute tentative de le signer.

Pinto a déclaré, dans des propos tenus lors de sa présence à Monaco pour assister au tirage au sort de la Ligue Europa, rapportés par le journal britannique « The Sun » : « Nous en avons totalement terminé avec le marché des transferts. Personne ne partira et nous ne recruterons personne de nouveau, c'est fini pour nous. »

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Le directeur sportif du club anglais a ajouté : « Au cours des vingt-quatre dernières heures, j'ai eu le sentiment d'être le directeur sportif le plus détendu de Monaco ; alors que tous mes collègues sont occupés par les appels téléphoniques et les déplacements pour conclure des transferts, il était très important pour moi de boucler nos affaires tôt dans le mercato. Et tout le monde ici sait que cette saison exige de nous que nous soyons soudés, puisque nous disputons les compétitions européennes, et l'été prochain nous serons de nouveau présents. »

Pinto a affirmé que sa position ferme bénéficie du soutien total et absolu de l'entraîneur Rose et du propriétaire du club Bill Foley, évoquant la philosophie du propriétaire dans la gestion de l'équipe : « La pire chose que vous puissiez dire à Bill Foley, c'est que nous allons vendre des joueurs ; il n'aime pas vendre les stars de l'équipe et souhaite réellement les garder pour toujours. »

Pinto a conclu ses propos en évoquant la satisfaction du propriétaire du club : « Cet été, il est très heureux, car chaque fois qu'il m'appelle, il me demande : es-tu sûr que nous ne vendrons personne ? Il est donc extrêmement heureux de conserver tous les joueurs de l'effectif. »