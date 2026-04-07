C'est signé... Le Real Madrid conclut le transfert tant attendu

Le Real Madrid a réussi à conclure son premier transfert pour la saison prochaine, le joueur ayant déjà signé son contrat avec le club.

Selon l'émission espagnole « El Chiringuito », Nico Baz a effectivement signé son contrat de retour au Real Madrid avant Pâques, et le Real Madrid a dû verser 9 millions d'euros à Como au titre de la clause de rachat.

De nombreux articles ont laissé entendre que le Real Madrid pourrait récupérer les services de Baz avant de le revendre à un club de Premier League, mais « El Chiringuito » a confirmé que le joueur reviendrait au Real Madrid le 1er juillet prochain et resterait avec l'équipe pendant la nouvelle saison.

Nico Baz a réalisé une progression fulgurante au sein de Côme depuis son départ du Santiago Bernabéu en 2024, le meneur de jeu ayant réussi à s’imposer comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen.

Les performances brillantes de Baz sous la houlette de Cesc Fàbregas lui ont valu d’être convoqué par Lionel Scaloni pour représenter l’équipe nationale argentine pour la première fois, ce qui fait de lui un candidat sérieux pour figurer dans la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde cet été.

Baz reste déterminé à revenir au Real Madrid malgré la concurrence féroce attendue avec la présence de joueurs tels que Jude Bellingham, Arda Güler, Ibrahim Díaz, Franco Mastantuno et Thiago Petarš. Cependant, la surpopulation de l'effectif n'effraie pas l'international argentin, qui semble prêt à relever le défi.



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