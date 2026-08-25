Le Marocain Ayoub Bouaddi, milieu de terrain de Lille, s'est rapproché d'un transfert officiel vers Manchester City lors de ce mercato estival.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Ayoub Bouaddi a passé sa visite médicale à Manchester City. Il rejoint le club en provenance de Lille pour 95 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de variables. »



Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Le spécialiste du mercato a ajouté : « Tous les documents relatifs au transfert de Bouaddi ont été signés par les clubs. »

Rappelons que Bouaddi s'est illustré par une prestation remarquable avec l'équipe du Maroc lors de la Coupe du monde 2026, où il a été un pilier essentiel du milieu de terrain malgré son jeune âge.

