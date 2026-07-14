« C’est réglé » : Neymar a tranché concernant son avenir

Après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde, où le Brésil a perdu 2-1 contre la Norvège, Neymar a tranché la question de son avenir footballistique.

Selon le journal Mundo Deportivo, trois options s’offrent désormais au joueur : mettre un terme à sa carrière, s’expatrier en Major League Soccer ou revenir à Santos pour honorer son contrat en cours.

Une certitude : son aventure en Seleção est bel et bien terminée. Ni le joueur ni l’entraîneur Ancelotti ne projettent de collaborer au sein de la sélection brésilienne.

Ces derniers jours, le débat s’est néanmoins concentré sur la suite de sa carrière en club. Son entourage familial estime qu’il serait prématuré de raccrocher les crampons sur une telle déception.

Dans une récente publication sur Instagram, son père lui a demandé de ne pas abdiquer, rappelant que l’espoir demeurait et l’invitant à continuer de prendre du plaisir sur le terrain. Sur le plan commercial, une retraite immédiate est exclue : ses nombreux contrats et ses obligations envers les sponsors rendent tout arrêt impossible.

Concernant un éventuel départ vers la Major League Soccer, les discussions avec le club de Cincinnati n’ont pas abouti.

Après plusieurs mois de pourparlers et malgré le voyage au Brésil en avril du directeur sportif Chris Albridge et du président Jeff Bearing pour rencontrer le joueur et son père, le club américain n’a pas déposé d’offre officielle.

Quant à la dernière option, elle semble désormais acquise : selon le journal « Diário do Peixe » (le principal média lié au club de Santos), Neymar est déterminé à honorer son contrat avec Santos jusqu’au mois de décembre.

Selon des confidences rapportées par ses proches, l’attaquant aurait déclaré : « Je ne peux pas abandonner Santos ni mes coéquipiers en ce moment. Le club traverse une grave crise financière, il n’a pas le droit de recruter et se trouve proche de la zone de relégation du championnat brésilien. »

Sur le plan personnel, la grossesse de sa compagne Bruna Biancardi, qui attend un autre enfant, le pousse à rester à ses côtés dans leur résidence de la côte de São Paulo.

Enfin, selon le journaliste Lucas Musetti du site UOL, Neymar devrait revenir à Santos vendredi 17 juillet pour passer une visite médicale obligatoire.

Les tests porteront notamment sur l’évaluation des muscles de la jambe, l’équilibre musculaire, la santé du genou et un bilan cardiaque.

L’attaquant, qui n’a pas pris de vacances en raison de sa préparation pour la Coupe du monde, devrait d’abord suivre une phase de remise en forme avant de réintégrer pleinement les entraînements.