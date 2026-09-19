« C'est presque réglé » : Deco annonce une bonne nouvelle aux supporters du Barça

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a révélé que le club était sur le point de finaliser les prolongations de contrat de Raphinha, Marc Bernal et Xavi Espart, assurant que les accords concernant les trois joueurs et l'amélioration de leur situation financière seraient conclus au cours de la semaine prochaine.

Deco a précisé, lors d'un entretien accordé à la radio RAC1, que le Barça était désormais proche de prolonger le contrat de Raphinha, qui expire actuellement en 2028, pour deux années supplémentaires jusqu'en 2030, indiquant que les négociations avaient largement progressé. Il a déclaré : « Nous en avons pratiquement terminé hier après-midi. »

Cela intervient après que Raphinha a fait part, dans des déclarations précédentes à la même radio, de son souhait de rester au Barça, confirmant son désir de prolonger son contrat, et même de terminer sa carrière au sein du club catalan, ce qui signifie qu'il y resterait jusqu'à l'âge de 33 ans, en 2030, si l'accord était conclu.

Dans le même contexte, Deco a révélé que la direction du Barça travaillait sur les prolongations de contrat de Marc Bernal et Xavi Espart, le premier étant lié par un contrat jusqu'en 2029, tandis que celui du second court jusqu'en 2028, le club s'orientant vers une amélioration des salaires des deux joueurs, la durée des deux nouveaux contrats n'ayant pas encore été arrêtée.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre du plan du Barça visant à conserver des éléments majeurs de son projet actuel et futur, alors que Deco continue de travailler sur les dossiers de prolongation loin des projecteurs au cours des dernières semaines.