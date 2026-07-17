Après des mois de spéculations, l’officialisation est tombée : Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a révélé un accord entre la légende du football français Zinedine Zidane et la Fédération française de football (FFF) pour que « Zizou » prenne les rênes des « Bleus », succédant ainsi au sélectionneur chevronné Didier Deschamps.

Sur son compte officiel Facebook, le journaliste a publié une confirmation catégorique : « Zizou » a donné son accord total sur l’ensemble des clauses et des détails du contrat qui lui a été proposé. Un accord global a également été trouvé concernant la composition du staff technique qui l’accompagnera dans son aventure à la tête de l’équipe de France.

Le journaliste transalpin précise que l’ex-coach du Real Madrid avait déjà validé son choix depuis plusieurs semaines ; il avait en effet fermement décliné plusieurs offres alléchantes émanant de grands clubs européens depuis décembre dernier, préférant faire preuve de patience en attendant l’opportunité de prendre les commandes de l’équipe de son pays.

Selon le journaliste, les modalités concernant l’encadrement technique sont déjà réglées, et l’ancien champion du monde apposera officiellement sa signature dans les prochains jours, une fois que Deschamps aura achevé sa mission et quitté ses fonctions après la Coupe du monde 2026.