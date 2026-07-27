Une des stars de Manchester City la saison dernière a scellé son transfert vers l'Inter Milan lors du mercato estival en cours.

Le contrat de John Stones avec Manchester City a pris fin le 30 juin dernier, et le joueur est désormais libre de signer gratuitement avec n'importe quel club.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « John Stones va rejoindre l'Inter. L'affaire est bouclée après l'accord trouvé sur les termes du contrat, tout est désormais confirmé. »

Il a ajouté : « Le contrat de John Stones avec l'Inter court jusqu'en juin 2028, sans option de prolongation d'une année supplémentaire, tandis que son salaire s'élèvera à environ 4 millions d'euros nets par saison. »

Il a poursuivi : « Stones passera prochainement la visite médicale dans la ville de Milan. »

À noter que Stones retrouvera ainsi son ancien coéquipier à Manchester City, le défenseur Manuel Akanji, qui a rejoint l'Inter à titre définitif après la fin de son prêt qui a duré la saison 2025-2026.

Le champion d'Italie avait également recruté cet été le milieu de terrain international serbe Aleksandar Stankovic en provenance du Club Bruges, ainsi que le gardien Ivan Provedel en provenance de la Lazio.



