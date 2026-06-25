C’est officiel : un premier joueur étranger quitte l’Union

Le club d’Al-Ittihad a officialisé le départ de l’un de ses joueurs étrangers. Ce dernier sera le premier à quitter l’effectif lors du prochain mercato estival.

Le club a officialisé, via son compte X, le départ de l’attaquant colombien Ricardo Carballo à l’issue de la saison.

Le club saoudien a précisé que l’attaquant rejoindra le club bosniaque de Sarajevo, suite à un accord portant sur la cession du reste de son contrat.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Barranquilla (Colombie) pour 452 000 euros, selon Transfermarkt, l’attaquant n’a jamais porté le maillot d’Al-Ittihad en match officiel.

Dès son arrivée à Djeddah, l’attaquant a été prêté une première saison à Jeddah, puis une seconde à Al-Anwar.

Sous les couleurs d’Al-Anwar, l’avant-centre a affiché des statistiques encourageantes : 10 buts et 2 passes décisives en 31 matchs, contre 4 buts en 23 rencontres avec Jeddah.

Selon le journaliste saoudien Majid Hood, le club bosnien s’est attaché les services du joueur de 22 ans pour une somme inférieure à la moitié de celle déboursée par Al-Ittihad il y a deux ans.