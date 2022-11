C'est officiel, Messi est plus grand que Maradona

Leo Messi a acquis un nouveau statut avec l'Argentine lors de cette Coupe du monde.

Lionel Messi, qui est devenu contre l'Arabie saoudite le plus jeune footballeur à participer à cinq Coupes du monde, a franchi deux étapes historiques lors du match qui a vu l'Argentine battre le Mexique 2-0 au Qatar. Il a dépassé Diego Maradona en tant qu'Argentin ayant disputé le plus grand nombre de matches de la Coupe du monde et a également égalé les huit buts inscrits par Diego lors du tournoi.

En incluant les deux matchs joués au Qatar, contre l'Arabie Saoudite et le Mexique, Messi a fait 21 apparitions en Coupe du Monde - le même nombre que Maradona et un de plus que Javier Mascherano. Leo est maintenant à quatre longueurs du record d'apparition de l'Allemand Lothar Matthäus. Messi a déjà joué trois matchs en Allemagne 2006, cinq en Afrique du Sud 2010, sept au Brésil 2014 et quatre en Russie 2018. Messi pourrait égaler Matthäus si l'Argentine atteint les demi-finales au Qatar et le battrait en finale ou dans le choc pour la troisième et la quatrième place.

En 21 matchs, il a accumulé huit buts, le dernier en date étant contre le Mexique. Messi a désormais égalé Maradona et est à deux buts de Gabriel Batistuta, le meilleur buteur argentin de la Coupe du monde.

Avec son but contre l'Arabie saoudite, Messi était déjà devenu le premier Argentin à marquer dans quatre Coupes du monde (2006, 2014, 2018 et 2022). Maradona l'avait fait en 1982, 1986 et 1994 ; Batistuta en 1994, 1998 et 2002.