Des rapports de presse ont révélé les détails du transfert du Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad, vers le Bayer Leverkusen allemand au cours de la période à venir.

Des rapports de presse avaient révélé que Diaby était sur le point de quitter les rangs d'Al-Ittihad, dans un contexte d'intérêt de certains clubs européens pour le recruter, à l'image de l'Inter Milan italien et du Bayer Leverkusen allemand.

le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », citant le média allemand « Bild », a indiqué que le Bayer Leverkusen était proche d'un accord avec Al-Ittihad pour recruter l'ailier français contre moins de 30 millions d'euros.

Diaby signera son nouveau contrat avec le club allemand pour une durée de 5 ans qui s'achèvera en 2031, et percevra un salaire annuel d'une valeur de 6 millions d'euros, en plus de certaines primes.

Le joueur de 27 ans fera son retour au Bayer Leverkusen après 3 ans d'absence, lui qui y a évolué entre 2019 et 2023, avant de rejoindre Aston Villa, qu'il a quitté pour Al-Ittihad à l'été 2024.

Au cours des deux dernières saisons, Diaby a affiché de solides performances avec Al-Ittihad, notamment lors de sa première saison, durant laquelle il a mené l'équipe au doublé Saudi Pro League - Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour la première fois de son histoire.