Le Real Madrid a pris le dessus sur son rival du FC Barcelone dans la course au recrutement de Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City, cet été.

Son contrat avec City expire le 30 juin prochain. Le milieu portugais, en quête d’un nouveau défi en Liga, avait également été annoncé à l’Atlético et à Barcelone avant de opter pour la Casa Blanca.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, « L'affaire est conclue... Bernardo Silva va rejoindre le Real Madrid... L'accord a été trouvé et le contrat approuvé ! ».

L’expert du mercato a ajouté : « Le contrat de Silva avec le Real sera de deux ans, avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire… Le Real a entamé les négociations il y a 36 heures et les a conclues immédiatement. »

Il a conclu : « José Mourinho voulait recruter Silva et le joueur a accepté. Les négociations avancées dont nous avons parlé hier entre les deux parties sont désormais confirmées à 100 %. »

Par ailleurs, le Real a officialisé le retour de José Mourinho sur le banc, tandis que la presse évoque également les arrivées imminentes d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries.