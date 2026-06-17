Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

Traduit par

C’est officiel : le Real Madrid a annoncé la signature de Bernardo Silva

Mercato
B. Silva
Real Madrid
Portugal
Espagne

Un renfort de choix pour la « Compagnie blanche »

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du Portugais Bernardo Silva en provenance de Manchester City lors du mercato estival en cours.

Dans un communiqué officiel, le club merengue a confirmé avoir trouvé un accord avec le milieu offensif, qui s’engagera pour deux saisons, jusqu’au 30 juin 2028.

Le milieu offensif, qui a passé plusieurs saisons comme pilier de Manchester City et a contribué à de nombreux titres nationaux et continentaux, portera donc le maillot merengue pour les deux prochaines années.

Reconnu comme l’un des meilleurs milieux offensifs du continent grâce à sa polyvalence, sa capacité à créer des occasions et son impact statistique, il doit apporter une nouvelle dimension au jeu madrilène.

Sa polyvalence et son expérience sur la scène européenne devraient immédiatement renforcer l’effectif merengue, tandis que le club entame une nouvelle ère sous la direction de José Mourinho, de retour sur le banc madrilène pour un deuxième mandat.

Lire aussi :

Au bord du gouffre… Le Real Madrid envisage de résilier le contrat de sa star


Publicité