C’est officiel : le Real Madrid a annoncé la signature de Bernardo Silva

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du Portugais Bernardo Silva en provenance de Manchester City lors du mercato estival en cours.

Dans un communiqué officiel, le club merengue a confirmé avoir trouvé un accord avec le milieu offensif, qui s’engagera pour deux saisons, jusqu’au 30 juin 2028.

Le milieu offensif, qui a passé plusieurs saisons comme pilier de Manchester City et a contribué à de nombreux titres nationaux et continentaux, portera donc le maillot merengue pour les deux prochaines années.

Reconnu comme l’un des meilleurs milieux offensifs du continent grâce à sa polyvalence, sa capacité à créer des occasions et son impact statistique, il doit apporter une nouvelle dimension au jeu madrilène.

Sa polyvalence et son expérience sur la scène européenne devraient immédiatement renforcer l’effectif merengue, tandis que le club entame une nouvelle ère sous la direction de José Mourinho, de retour sur le banc madrilène pour un deuxième mandat.

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