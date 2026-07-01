Le FC Barcelone a officiellement annoncé la prolongation du contrat de son défenseur danois Andreas Christensen, qui restera ainsi dans les rangs du club catalan jusqu’en 2028.

Selon le communiqué publié sur le site officiel du club, la saison prochaine marquera sa cinquième année au Barça, après son arrivée en provenance de Chelsea lors de l’été 2022.

Au cours de ses quatre saisons passées jusqu’à présent au sein du club catalan, il a disputé 98 matchs officiels avec le FC Barcelone : 71 en championnat, 15 en Ligue des champions, 2 en Ligue Europa, 6 en Coupe du Roi et 4 en Supercoupe d’Espagne. Au cours de cette période, il a remporté trois Liga, une Coupe du Roi et trois Supercoupes d’Espagne.

La saison 2025/26 a toutefois été perturbée par les blessures : une grave lésion au genou l’a écarté des terrains pendant près de six mois avant un retour en fin d’exercice, ponctué par une titularisation lors de la dernière journée de Liga sur la pelouse de Valence.

Le site officiel du FC Barcelone souligne que cette prolongation permet de conserver un défenseur doté d’une précieuse expérience internationale. Complètement rétabli, Christensen mettra son leadership et son talent au service de la défense blaugrana pour les prochaines saisons.