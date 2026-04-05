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C'est officiel... La star du FC Barcelone refuse Arsenal et la Ligue saoudienne

D. Olmo
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Un joueur de La Roja tient à rester dans les rangs des Blaugrana

Selon un article de presse, l'une des stars du FC Barcelone aurait refusé une offre mirobolante de la Ligue saoudienne « Roshen » et aurait insisté pour rester au Camp Nou.

Selon Alfredo Martínez, journaliste de renom à la radio espagnole « Onda Cero », la star de La Roja et du Barça, Dani Olmo, a refusé de rejoindre le club saoudien Al-Qadisiyah.

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Al-Qadisiyah était prêt à faire une offre officielle à Barcelone, d'une valeur de 60 millions d'euros, pour s'attacher les services d'Olmo, en proposant au joueur un contrat de 4 ans avec un salaire annuel net de 9,5 millions d'euros.

Mais la star espagnole a tranché en refusant catégoriquement. L'offre de Al-Qadsia n'était pas la seule à avoir été soumise à Olmo récemment ; il a également reçu des propositions de grands clubs de la Premier League, comme Arsenal, ainsi que de clubs de Ligue 1.

Toutes ces offres ont reçu la même réponse : « Olmo ne pense qu'à rester au Barça ».

Olmo réalise de bonnes performances avec l'équipe catalane et a fortement contribué samedi dernier à la victoire contre l'Atlético de Madrid (2-1) en Liga, en offrant le premier but à son coéquipier Marcus Rashford.

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