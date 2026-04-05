C'est officiel... La star du FC Barcelone refuse Arsenal et la Ligue saoudienne

Selon un article de presse, l'une des stars du FC Barcelone aurait refusé une offre mirobolante de la Ligue saoudienne « Roshen » et aurait insisté pour rester au Camp Nou.

Selon Alfredo Martínez, journaliste de renom à la radio espagnole « Onda Cero », la star de La Roja et du Barça, Dani Olmo, a refusé de rejoindre le club saoudien Al-Qadisiyah.

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Al-Qadisiyah était prêt à faire une offre officielle à Barcelone, d'une valeur de 60 millions d'euros, pour s'attacher les services d'Olmo, en proposant au joueur un contrat de 4 ans avec un salaire annuel net de 9,5 millions d'euros.

Mais la star espagnole a tranché en refusant catégoriquement. L'offre de Al-Qadsia n'était pas la seule à avoir été soumise à Olmo récemment ; il a également reçu des propositions de grands clubs de la Premier League, comme Arsenal, ainsi que de clubs de Ligue 1.

Toutes ces offres ont reçu la même réponse : « Olmo ne pense qu'à rester au Barça ».

Olmo réalise de bonnes performances avec l'équipe catalane et a fortement contribué samedi dernier à la victoire contre l'Atlético de Madrid (2-1) en Liga, en offrant le premier but à son coéquipier Marcus Rashford.