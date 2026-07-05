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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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C’est officiel : Jürgen Klopp prend les commandes de l’équipe d’Allemagne

J. Klopp
J. Nagelsmann
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Un retour spectaculaire

Jürgen Klopp, directeur du département « Football international » chez « Red Bull », a accepté de prendre les rênes de la sélection allemande dans les mois à venir.

Cette décision intervient après un ultimatum sans équivoque adressé à l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, sommé de présenter sa démission sous peine d’être immédiatement limogé, suite à l’élimination surprise de la Mannschaft aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Le technicien a officialisé son départ vendredi dernier.

Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, a confirmé sur son compte X : « Dernières nouvelles… Jürgen Klopp devient le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne… C’est décidé. »

Il ajoute : « Klopp a accepté de prendre les rênes ; les détails du contrat à long terme, du projet et de sa sortie du groupe Red Bull sont encore en discussion, mais il sera le nouvel entraîneur… Jürgen est de retour sur le banc. »

Il conclut : « Le groupe Red Bull avait envisagé Oliver Glasner pour remplacer Klopp, mais celui-ci a signé avec Nottingham Forest. »

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