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Hussein Hamdy

Traduit par

C'est officiel : Grealish rejoint un rival de City en Premier League

Mercato
J. Grealish
Manchester City
Everton
Premier League
Angleterre

Va-t-il se réinventer ?

Jack Grealish, la star de Manchester City, a accepté de rejoindre un autre club de Premier League lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Urgent : Jack Grealish passera sa visite médicale mardi matin, en vue de son arrivée à Everton. L'affaire est bouclée. »

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Romano a ajouté : « Un accord a été trouvé avec Manchester City concernant le transfert de Grealish sous forme de prêt, après avoir obtenu l'accord du joueur pour rejoindre Everton. »

Le spécialiste du mercato a conclu : « Everton faisait pression depuis plusieurs jours pour finaliser l'affaire, et il a désormais réussi à ramener Grealish dans ses rangs. »

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