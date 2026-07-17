C'est officiel : Crispo entame une nouvelle expérience sur les bancs de touche

L'Argentin Hernán Crespo a été nommé entraîneur d'Atlas, au Mexique, en prévision du coup d'envoi du championnat national Apertura.

Il succède à son compatriote Diego Cocca, dont le contrat a été résilié en début de mois après avoir occupé le poste d’entraîneur principal.

Dans un communiqué publié sur son siteofficiel, le club a justifié ce choix par « son leadership, son expérience et sa profonde compréhension du football », le présentant comme « l’homme de la situation pour mener à bien ce projet ».

Âgé de 51 ans, le technicien fait son retour sur les bancs de touche plusieurs mois après avoir quitté le club brésilien de São Paulo en mars dernier.

Depuis sa retraite de joueur en 2012, il a enchaîné les expériences sur les bancs de touche : Modène en Italie, Banfield et Defensa y Justicia en Argentine, puis Al-Duhail au Qatar et Al-Ain aux Émirats arabes unis, avant son dernier passage à São Paulo.

Il a mené Al-Duhail au triplé (championnat, coupe et coupe de la Ligue) en 2022-2023, puis guidé Al-Ain vers la conquête de la Ligue des champions d’Asie la saison suivante.

Ces derniers mois, son nom a circulé du côté de Rayo Vallecano, de l’OM, de la Lazio et de Parme, ainsi que dans plusieurs clubs arabes, notamment Al-Ittihad et Al-Sadd.

Il fera ses débuts officiels sur le banc de l’Atlas le 1^(er) août, à l’occasion de la réception de Monterrey pour l’ouverture du championnat mexicain.

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