C'est officiel... C'est la fin de l'aventure de Bernardo Silva à Manchester City

L'entraîneur adjoint de Manchester City, Pep Lenders, a confirmé que le milieu de terrain Bernardo Silva en était à ses derniers jours au sein du club anglais, après avoir passé neuf ans à l'Etihad Stadium.

« Toute belle histoire a une fin », a déclaré Linders dans des propos relayés par la BBC.

Le nom de Bernardo Silva, âgé de 31 ans, est associé à un transfert vers Barcelone ou la Juventus, ainsi que vers des clubs aux États-Unis.

Il a ajouté : « On ne peut jamais remplacer un joueur par un autre identique, car ce type de joueur n'existe pas. »

Il a poursuivi : « Bernardo Silva est un joueur unique, par sa façon de contrôler les matchs, ses déplacements, sa réception du ballon, son leadership et sa vision des solutions. »

Il a souligné : « Ça va être difficile, car dès qu’il ne joue pas un seul match, on voit à quel point il manque. Imaginez ça sur toute une saison. »

Il a conclu : « Mais comme je l’ai dit, toute belle histoire a une fin, et j’espère qu’il profitera de ces derniers mois et qu’il aura les adieux qu’il mérite… Il le mérite. »

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