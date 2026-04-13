C’est officiel : Anthony Correia quitte Telstar et s’engage pour trois saisons

Anthony Correia est officiellement nommé entraîneur principal du FC Utrecht, ont annoncé lundi après-midi le club néerlandais et le Telstar sur leurs canaux officiels.

L’arrivée de l’entraîneur au club de la cité cathédrale était attendue depuis plusieurs jours : samedi, De Telegraaf avait déjà dévoilé le montant exact que versera Utrecht pour s’attacher les services du technicien.

Selon le quotidien, le transfert s’élève à 700 000 euros, un record pour Telstar, dont l’ancien record s’établissait à 375 000 euros pour une vente des Witte Leeuwen.

Il arrive accompagné de ses adjoints Gertjan Tamerus et Robbert Michielsen et a paraphé un contrat de trois ans.



