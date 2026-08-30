Sofyan Amrabat, la star de la sélection marocaine, a rejoint les rangs d'un grand club européen lors du mercato estival en cours.

Le club de l'Ajax Amsterdam a annoncé être parvenu à un accord officiel pour recruter l'international marocain Sofyan Amrabat dans le cadre d'un transfert libre, et ce après la résiliation de son contrat avec son ancien club, Fenerbahçe.

Amrabat, âgé de 30 ans, a signé avec l'Ajax un contrat entré en vigueur immédiatement, qui court jusqu'au 30 juin 2028.





Amrabat a débuté sa carrière avec Utrecht, avant de jouer plus tard aux Pays-Bas sous le maillot de Feyenoord, puis de partir à l'étranger.

Le joueur a successivement connu des expériences avec le Club Bruges, l'Hellas Vérone, la Fiorentina, Manchester United et Fenerbahçe.

La saison dernière, Amrabat a joué en Espagne avec le Real Betis, et l'international de 30 ans a récemment participé pour la troisième fois à la Coupe du monde avec la sélection marocaine.

Jordi Cruyff, le directeur technique de l'Ajax, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir pu recruter Sofyan. Il est puissant physiquement, doté de grandes qualités dans le jeu au ballon, et possède une large expérience internationale. De plus, il connaît bien le championnat néerlandais, c'est pourquoi nous nous attendons à ce qu'il s'adapte rapidement. En le recrutant, nous obtenons exactement le joueur au profil que nous recherchions. »



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