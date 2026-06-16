Le club italien de Milan a officiellement nommé le Portugais Rúben Amorim au poste d’entraîneur de l’équipe première, en remplacement de Massimiliano Allegri, limogé en fin de saison après l’échec des Rossoneri à se qualifier pour la Ligue des champions.

Après une carrière de joueur accomplie chez Belenenses, Benfica et en sélection portugaise, Amorim a entamé sa transition vers les bancs de touche en 2018.

Après des premiers pas sur les bancs du Casa Pia puis du Sporting Braga, il prend les commandes du Sporting Lisbonne en mars 2020, inaugurant une ère marquée par un jeu identitaire, une innovation tactique et la valorisation des jeunes talents. Cette période s’est traduite par des succès concrets, notamment deux titres de champion du Portugal, deux Coupes de la Ligue et une Supercoupe du Portugal, avant qu’il ne prenne récemment les rênes de Manchester United, en Angleterre, juste avant son transfert chez les Rossoneri.

Amorim s’est réjoui de cette nouvelle étape en déclarant : « Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière, et entraîner le Milan a toujours été l’une de ces ambitions pour moi. Je sais parfaitement ce que représente ce club en termes d’histoire, de prestige et de base de supporters exceptionnelle à travers le monde. C’est un défi que j’accepte avec fierté et enthousiasme, en étant pleinement conscient de ce que ces couleurs représentent. J’ai hâte de me mettre au travail et de vivre la passion qui anime l’AC Milan au quotidien. »

De son côté, Gerry Cardinale, associé gérant de RedBird Capital Partners, propriétaire du club, a affirmé : « Nous suivons Robin depuis des années et son passage au Sporting a été très impressionnant ; il incarne le style de jeu que nous recherchons. C’est l’un des entraîneurs les plus préparés et les plus innovants de la nouvelle génération européenne ; il est jeune, ambitieux et possède une identité footballistique moderne fondée sur la domination et la possession du ballon, un système de pressing sophistiqué et une approche tactique claire.

Cardinali a ajouté : « Robin croit en un football offensif, basé sur un pressing haut et des transitions rapides qui créent de nombreuses occasions de but. Sa philosophie correspond parfaitement à notre vision, et ses qualités de leader, ainsi que son expérience avérée dans le développement des joueurs, en font notre choix numéro un. Nous sommes convaincus de son talent et impatients de l’accueillir au sein du club. »