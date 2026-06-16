Rubén Amorim a officiellement signé son contrat avec le Milan AC jusqu'en 2028, avec une option de prolongation d'un an jusqu'en 2029. Les Rossoneri entament ainsi une nouvelle ère sous la houlette de l'entraîneur portugais, qui succède à l'ancien sélectionneur Massimiliano Allegri.

Selon le site italien Calcio Mercato, le technicien portugais a apposé sa signature électroniquement ce matin ; L’ancien mentor du Sporting Braga, du Sporting Lisbonne et de Manchester United touchera un salaire annuel de 3,5 millions d’euros, assorti de primes et d’avantages liés à la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions et au parcours de l’équipe en Ligue Europa.

Son arrivée couronne un processus de sélection minutieux : Zlatan Ibrahimović, conseiller du club, et Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan, ont examiné plusieurs candidats avant d’écarter plusieurs prétendants pour des raisons diverses. Matias Jaissle, Mauricio Pochettino et Oliver Glasner, avant de se tourner vers le technicien portugais, en accord avec Marcos Croche, pressenti pour le poste de directeur du football.

Le technicien, désireux de se racheter après une expérience tumultueuse à Manchester United où il avait succédé à Erik ten Hag en novembre 2024, après une brève intérim de Ruud van Nistelrooy.

Il a conclu l’exercice à la quinzième place de la Premier League, un résultat historique pour le club mancunien, jamais aussi bas au classement final. Il a aussi perdu la finale de la Ligue Europa contre Tottenham.

L’aventure s’est achevée la saison suivante par un licenciement en janvier, après un match nul contre Leeds United. On lui a reproché, notamment, de n’avoir pu faire éclore le potentiel de joueurs de premier plan tels que Joshua Zirkzee, Lennart Yoro et Benjamin Cesc.