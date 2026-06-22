« C’est le premier échec de Jordi Cruijff à l’Ajax. »

Selon Valentijn Driessen, le départ d’Oscar García de l’Ajax constitue un échec pour le directeur technique Jordi Cruijff. Dans larubrique « Kick-Off » du journal De Telegraaf, Mike Verweij se montre quant à lui beaucoup plus indulgent envers le dirigeant du club d’Amsterdam.

Nommé à la tête du Jong Ajax l’été dernier, García avait pris les commandes de l’équipe première après le départ de Fred Grim, sans pour autant connaître une aventure exempte de tout accroc. Le club a finalement obtenu son billet pour la Ligue des conférences en passant par les barrages et en battant le FC Utrecht aux tirs au but en finale.

Dimanche, le club a officialisé son départ, bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027. « Oscar a pris les rênes du Jong Ajax à un moment difficile. Peu après, nous avons eu besoin de lui à l’Ajax 1, et là non plus, la situation n’était pas facile. Nous lui sommes reconnaissants pour ses efforts et lui avons bien sûr souhaité beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »

« C’est Jordi Cruijff qui l’a placé au Jong Ajax. S’il était resté là-bas, cela aurait très bien pu être une réussite », analyse Verweij, le lendemain, à propos de la décision de l’Ajax de mettre fin à sa collaboration avec l’entraîneur. « Les joueurs le considéraient vraiment comme un bon entraîneur. García a simplement été jeté dans la fosse aux lions au sein de l’équipe première. Et cela ne s’est pas bien passé. »

Valentijn Driessen, lui, porte un jugement sans appel sur l’entraîneur sortant. « C’est le premier échec de Jordi Cruijff. Lors de sa première conférence de presse, Mike avait déjà déclaré : “Cela ne m’étonnerait pas qu’il fasse appel à García si les choses ne se passent pas bien avec Fred Grim.” »

« Cruijff avait cette idée en tête, mais elle n’a pas fonctionné : ni avec Jong Ajax, car García est parti rapidement, ni avec l’équipe première », estime Driessen, pour qui l’entraîneur espagnol n’a rien apporté au club.

Selon Verweij, Cruijff a été « profondément choqué » par la qualité de l’effectif, l’organisation globale autour de l’équipe première, le manque de professionnalisme et l’absence de plan de succession en cas d’échec de Grim.

Finalement, le club a laissé García terminer la saison avec l’équipe première dans l’espoir que les performances s’amélioreraient. « Cela n’a pas été le cas. Je rejoins Valentijn : l’expérience n’a pas produit les résultats escomptés. Cruijff n’a donc pas rempli sa mission », conclut Verweij.