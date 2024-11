Coup dur pour Ancelotti. Après le match contre Liverpool, Kylian Mbappé et une autre star du Real Madrid sont blessés.

La Maison Blanche traverse une période de turbulences alors que la liste des blessés continue de s’allonger. Après la défaite en Ligue des champions face à Liverpool (2-0), mercredi soir, à Anfield, le club champion d’Europe et d’Espagne en titre, déplore deux autres blessés en dehors d’Eduardo Camavinga, qui était sorti sur blessure au cours de la rencontre.

Bellingham et Mbappé seraient blessés

La liste des blessés continue de prendre du volume au Real Madrid. Après la longue liste contenant Dani Carvajal, Eder Militao, Rodrygo, Tchouameni ou encore Camavinga, le club merengue vient de recevoir d’autres mauvaises nouvelles. Kylian Mbappé et Jude Bellingham, deux piliers essentiels de l’équipe madrilène, seraient blessés lors du match face aux Reds. Cette double absence pourrait bouleverser les ambitions des Merengues dans les semaines à venir.

A en croire les informations rapportées par la Cadena COPE, le champion du monde 2018 aurait été victime d’une blessure à Anfield, mercredi. En plus du Bondynois, Brahim Diaz et Jude Bellingham seraient également blessés. « Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim subiront des tests médicaux demain (jeudi, Ndlr). Les trois se sont légèrement blessées lors du match contre Liverpool », a déclaré Arancha Rodríguez, journaliste dudit média. De potentielles blessures qui viennent s’ajouter à celles de plusieurs autres cadres de l’équipe, mettant le Real dans une situation délicate avant des échéances cruciales en Liga et en Ligue des champions.

Si cela se confirme, ce sera un véritable coup dur pour Kylian Mbappé, qui est déjà très critiqué après la défaite à Anfield. Déjà en difficulté en Europe, ces absences pourraient peser lourd dans la balance pour le Real Madrid, qui pointe à la 24e place de Ligue des champions.