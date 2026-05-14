« C’est impardonnable que Marijn Beuker l’ait laissé partir de l’Ajax sans rien en échange. »

Henk Spaan ne regrette pas le départ imminent de Marijn Beuker de l’Ajax. Pour le chroniqueur, le dirigeant est le principal responsable du transfert de Bendegúz Kovács à l’AZ.

Dans sa rubrique « Spaan note », il lui attribue un 4. « Certes, il a recruté Francesco Farioli à Amsterdam, une décision si judicieuse qu’il n’y croit toujours pas lui-même. Mais il n’a presque rien fait pour le conserver à l’Ajax. »

« Le fait qu’il ait ensuite laissé Bendegúz Kovács partir gratuitement à l’AZ est impardonnable », poursuit Spaan. Selon le journaliste, l’attaquant de grande taille ne s’est même pas vu proposer un contrat modeste, alors qu’il avait déjà eu beaucoup trop peu de temps de jeu chez les U19 de l’Ajax.

Spaan revient régulièrement sur cette bourde dans sa chronique quotidienne. « Je blâme Beuker car c’était lui le responsable en dernier ressort, mais les entraîneurs des jeunes qui ont laissé faire auraient aussi pu ouvrir la bouche. »

Entre-temps, Kovács a été sélectionné avec la Hongrie, comme Spaan l’a lu cette semaine sur Internet. « Non, pas avec les moins de 23 ans, mais directement avec l’équipe A. Le tollé qui a éclaté de mille bouches vient de Hollande-Septentrionale. »

Statistiques

Âgé de seulement dix-neuf ans, Kovács est sous contrat avec AZ jusqu’en milieu d’année 2028. Les statistiques de sa première saison à Alkmaar sont impressionnantes. Avec l’équipe U19, qui évolue également au niveau européen, il a inscrit 25 buts et délivré 1 passe décisive en 25 matchs.

Avec Jong AZ, il a marqué huit buts en quatorze rencontres de deuxième division néerlandaise. En cerise sur le gâteau, il a fait ses débuts en équipe première et compte déjà quatre apparitions chez les pros.