Le Real Madrid s'apprête à soumettre une offre officielle à Manchester City pour recruter le milieu de terrain espagnol Rodrigo Hernández, vainqueur du Ballon d'or de la Coupe du monde, dans le cadre d'une opération dont le montant pourrait atteindre 60 millions d'euros, une fois finalisé le transfert de l'ailier ivoirien Yan Diomandé en provenance de Leipzig, et ce dans le cadre d'un plan global de reconstruction de la Maison Blanche sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho.

Le quotidien espagnol Marca affirme que l'optimisme règne dans les coulisses du club madrilène quant à la conclusion de l'opération, le recrutement du joueur de Manchester City constituant l'aboutissement d'un projet remarquable mené par Mourinho depuis sa prise de fonctions, tant l'arrivée d'un milieu de terrain axial était indispensable pour le technicien portugais.

Mourinho avait étudié plusieurs options alternatives, parmi lesquelles l'Argentin Enzo Fernández et le Portugais Mateus Fernandes, avant de conclure que Rodri était le choix idéal pour diriger l'entrejeu de l'équipe madrilène, ce qu'a confirmé la dernière Coupe du monde qui a mis en lumière les qualités exceptionnelles du joueur espagnol.

Sur la base de l'évaluation de Mourinho, le directeur sportif du Real Madrid a transmis un rapport détaillé au président Florentino Pérez, qui a donné son feu vert pour avancer dans le dossier, estimant que Rodri possède toutes les qualités nécessaires pour mener le nouveau projet.

Rodri, âgé de 30 ans, se distingue par des atouts rares que recherchent Mourinho et le directeur sportif, parmi lesquels le leadership, la discipline tactique, une exceptionnelle capacité à lire les matches et une distribution du ballon d'une extrême précision, ce qui permettra au technicien portugais de construire l'équipe autour d'un joueur habitué à assumer ses responsabilités dans les grands rendez-vous.

De son côté, Manchester City a commencé à assimiler l'idée d'un départ de sa star, d'autant que son contrat expire en 2027. Selon les sources, le club anglais, qui a le plus grand respect pour le joueur, acceptera son départ s'il s'agit d'une décision personnelle, les Citizens ne souhaitant pas contraindre l'un de leurs joueurs cadres à rester contre son gré.

Les estimations situent le montant de l'opération entre 50 et 60 millions d'euros, étant donné qu'il ne reste plus qu'une année de contrat au joueur avec le club anglais, ce qui rend le prix raisonnable pour le Real Madrid, qui cherche à boucler l'affaire dans les plus brefs délais.

Après avoir renforcé sa défense, ajouté un nouveau talent avec l'arrivée du Portugais Bernardo Silva et investi sur Diomandé comme joueur prometteur à long terme, Rodri représente la recrue capable d'apporter l'équilibre et de guider l'ensemble du processus de reconstruction, le Real Madrid le voyant comme le cerveau de la nouvelle ère Mourinho à Santiago Bernabéu.