C'est fini ! Ancelotti a pris sa décision

Carlo Ancelotti aurait fait part de sa volonté de quitter le Real Madrid pour prendre le poste de sélectionneur du Brésil en 2024.

Selon The Athletic, la fédération brésilienne de football a reçu par écrit que le manager italien reste désireux de les rejoindre une fois son contrat avec Los Blancos expiré à l'été 2024. À partir du 1er janvier, Ancelotti serait libre de négocier son avenir avec tout prétendant potentiel et la CBF prévoit de commenter son recrutement en public dès le début de l'année afin de faire monter la pression sur l'entraîneur et Madrid.

La CBF affirme également avoir des "garanties légales" qui assurent qu'Ancelotti prendra effectivement les rênes l'été prochain. Toutefois, cette garantie n'est pas contraignante, ce qui laisse à l'entraîneur la possibilité de rester dans la capitale espagnole, à condition que Florentino Perez lui accorde une prolongation de contrat.

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid a déjà été associé à plusieurs noms prestigieux pour succéder à Ancelotti et l'un d'entre eux est l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui connaît parfaitement le club grâce à son passage en tant que joueur au Santiago Bernabéu. Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, est l'une des options, alors que les spéculations vont bon train sur un troisième mandat de Zinedine Zidane.

Ancelotti a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il appréciait son passage à Madrid. Le club reconnaît également que l'Italien est capable de gérer la pression, ce qui n'a pas été facile pour certains entraîneurs dans le passé. De plus, l'entraîneur a réalisé un travail phénoménal cette saison, malgré les blessures de plusieurs joueurs clés, ce qui lui a valu les éloges de la hiérarchie de Bernabeu, qui envisagerait de lui proposer un nouveau contrat. Cependant, les trophées se gagnent en mai et si les choses tournent mal à la fin de la saison, Perez pourrait vouloir voir le retour du vétéran manager.