C'est fait : la Juventus boucle le transfert de l'attaquant du Paris Saint-Germain

La Juventus a bouclé l'un des transferts les plus marquants du mercato estival, après être parvenue à un accord définitif concernant l'un des attaquants du Paris Saint-Germain, à l'issue de longues négociations qui ont connu de nombreuses complications et ont failli échouer à plus d'une reprise.

Le réseau « Sky Sport Italia » a rapporté que la Juventus versera 38 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des primes pouvant atteindre 12 millions d'euros, pour recruter le Français Randal Kolo Muani sous forme de prêt avec obligation d'achat, dans une opération dont la valeur totale pourrait atteindre 50 millions d'euros.

Des sources françaises avaient indiqué plus tôt que l'affaire était déjà conclue, et que le joueur partirait dans les 48 heures pour passer la visite médicale et signer officiellement son contrat avec le club italien.

Toutes les parties ont confirmé que l'accord comprend un prêt avec obligation d'achat en fin de saison, mais le réseau « Sky Sport Italia » a précisé que cette clause n'entrera en vigueur que si la Juventus parvient à se qualifier pour l'une des compétitions européennes la saison prochaine, alors que la condition envisagée auparavant se limitait à une qualification en Ligue des champions.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a expliqué que la valeur de base de l'opération s'élève à 38 millions d'euros, incluant le prêt et l'achat, en plus de primes supplémentaires pouvant atteindre 12 millions d'euros.

Kolo Muani devrait signer un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire annuel de 5,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent 1,5 million d'euros supplémentaires sous forme de primes liées à la performance.

De son côté, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano s'est contenté de signaler que la valeur de l'opération dépasse 43 millions d'euros, tandis que le journaliste Alfredo Pedullà a affirmé que son total pourrait atteindre 50 millions d'euros, précisant qu'une partie des primes comporte des conditions difficiles à réaliser.

Le Paris Saint-Germain avait recruté Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort pour 95 millions d'euros à l'été 2023, mais l'attaquant français n'a pas réussi à répondre aux attentes, avant d'être prêté à la Juventus pour six mois en 2025, puis de passer la saison dernière à Tottenham Hotspur.

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