"C'est dégueulasse !", l'UNFP s'attaque à l'OM

L'Union nationale des footballeurs professionnels a publié un communiqué salé évoquant le comportement de l'OM, un "bateau ivre" en perdition, envers son joueur Jonathan Clauss. Cette note officielle dénuée d'équivoque fait suite à l'interview "lunaire" de Medhi Benatia, le conseiller sportif du président Pablo Longoria, qui s'en est pris au latéral droit dimanche soir, au micro de Canal+.

Jonathan Clauss, dont la forme s'étiolait en fin d’année dernière, a été victime d’un gros coup de pression de la part de son club en plein mercato. L'UNFP évoque ainsi du "harcèlement" et déplore que l’on puisse s’attaquer aussi "bassement à l’un des salariés du club" en le livrant à "la vindicte populaire".

"Car en plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure", s'agace l’organisme. "Après ce qui a été balancé sur Jonathan Clauss, il ne va pas lui être facile de témoigner sur le terrain des qualités qui font de lui un défenseur sur lequel compte Didier Deschamps en prévision du prochain Euro", ajoute encore l’UNFP. "Et il n’est pas certain, après tant d’acharnements, qu’un autre club puisse s’intéresser à l’ancien Lensois et casser sa tirelire à l’été prochain, alors qu’il lui restera une année de contrat."