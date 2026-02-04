C'est décidé ! Le Real Madrid va s'offrir cette star de Liverpool

Initialement, les Merengues souhaitaient miser sur le talent déjà présent dans leur effectif, mais l'incapacité de leur entrejeu à trouver son rythme sous trois entraîneurs successifs a changé la donne au Santiago Bernabéu.

L'une des raisons de l'inaction du Real Madrid durant le mercato est la difficulté à trouver un milieu de terrain du calibre de Modric ou Kroos. En début de saison, le club madrilène était annoncé du côté du Néerlandais Kees Smit et de la star de Crystal Palace, Adam Wharton, mais il semble avoir abandonné l'idée de ce dernier. Le Real Madrid évalue désormais ses options pour le mercato estival.

Selon The Athletic, le Real Madrid aurait reçu un accueil favorable de l'entourage d'Alexis Mac Allister suite à une approche formulée sous Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien avait demandé le recrutement du milieu de terrain de Liverpool, mais les Merengues n'avaient pas donné suite. Il ne lui reste plus que deux ans de contrat à Anfield, deux facteurs qui pourraient faciliter un transfert. Selon nos informations, Mac Allister est toujours très apprécié au Bernabéu.

Nul n'ignore que la recrue idéale du Real Madrid serait le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Vitinha, tandis qu'Enzo Fernandez de Chelsea a également été régulièrement annoncé du côté du Real Madrid. Cependant, le club estime que même si Fernandez était ouvert à l'idée de jouer pour eux, le coût d'un transfert pour l'un ou l'autre joueur rend leur arrivée « quasiment impossible ».

Tout au long de ses difficultés, le Real Madrid a maintenu que son effectif possède la qualité suffisante pour rivaliser en Liga et en Ligue des Champions, mais si ces deux objectifs ne sont pas atteints, le président Florentino Pérez sera sous pression pour investir à nouveau. Il a d'ailleurs changé d'entraîneur et de préparateur physique en cours de saison.