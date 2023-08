Le club francilien ne badine pas. Malgré ses envies de départ, Neymar ne peut pas s’en sortir si facilement f ace à l’intransigeance du PSG

Le PSG a décidé de refonder son effectif cet été. Après les départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos, la direction parisienne souhaite se débarrasser des autres mastodontes de son effectif à savoir : Marco Verratti, Kylian Mbappé et Neymar. Jeudi, Foot Mercato indiquait que Luis Campos aurait fait savoir à Verratti et à Neymar que le club ne comptait pas sur eux pour la nouvelle saison. Si la situation de l’italien est en train de s’améliorer, celle de Neymar se complique davantage.

Khel aifi contre un dép art gr atuit de Neym ar

Depuis plusieurs jours, la rumeur s'enfle autour d’un éventuel départ de Neymar du PSG. Après avoir passé 6 ans dans la capitale française, le brésilien aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaite quitter le club avant la fin du mercato estival. Le brésilien, victime de plusieurs blessures ces dernières années, digère mal le traitement qui lui est infligé par les supporters parisiens. Si cette information a été démentie par les proches du brésilien, il n’en demeure pas moins que la direction du PSG est prête à laisser filer le joueur. Mais pas à n’importe quel prix.

Nasser Khelaïfi qui avait envisagé d’un commun accord avec les proches de Neymar, la possibilité de résilier le contrat du brésilien qui court jusqu’en juin 2027 aurait finalement fait volte-face. Le dirigeant qatari souhaite un transfert du joueur de 31 ans afin de récupérer de l’argent dans le souci d’être en phase avec le fair-play financier comme le souligne Fabrice Hawkins.

Neymar vers le Barça ?

L’Auriverde a été lié ces derniers jours à un transfert vers le FC Barcelone. Ancien pensionnaire du Camp Nou, Neymar est pressenti pour effectuer son grand retour au sein du club Culé dès cet été. Il est très nostalgique de son brillant passage en Catalogne entre 2013 et 2017, période au cours de laquelle il a inscrit 105 buts en 186 matchs toutes compétitions confondues. Mais face à la situation économique difficile du Barça, Joan Laporta n’envisage pas faire une offre au PSG pour récupérer Neymar. Surtout que son salaire est énorme.