Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

C’est ce qui compte le plus… Première réaction de Ronaldo après ses exploits historiques

C. Ronaldo
Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.

Don affirme qu’il a « l’appétit de la victoire » pour la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a affiché sa satisfaction après avoir battu plusieurs records personnels en Coupe du monde, tout en rappelant que « l’essentiel, c’est le collectif et les trois points ».

Ce mardi soir, il a inscrit un doublé face à l’Ouzbékistan, offrant à la sélection portugaise une victoire écrasante (5-0) lors de la deuxième journée du groupe 11.

Grâce à ce doublé, la star est entrée dans l’histoire : elle est devenue le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, le meilleur buteur portugais de l’épreuve et le deuxième joueur le plus âgé à y inscrire un but.

Interrogé après ces exploits historiques, « El Don » a déclaré : « Je suis très heureux, mais le plus important, c’est le travail d’équipe et les trois points », ajoutant que le groupe se concentrait désormais sur la dernière journée et la rencontre face à la Colombie.

Au micro de beIN Sports, il a ajouté : « Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours et nous avons progressé. »

Coupe du monde
Colombie crest
Colombie
COL
Portugal crest
Portugal
POR
Coupe du monde
RD Congo crest
RD Congo
COD
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB

La star du club saoudien Al-Nassr a ajouté : « On parle toujours de moi, mais mon premier souci est de servir la sélection portugaise. Je sais que nous vivons un moment crucial et nous sommes heureux de tout ce que nous avons accompli. »

Interrogé sur ses intentions pour la Coupe du monde 2026, il a conclu : « Oui, je veux marquer des buts et, bien sûr, j’ai confiance en mon travail et en celui du groupe. »

À lire également :

Vidéo : grâce au but de Ronaldo, la Coupe du monde 2026 entre dans l’histoire

En vidéo : Ronaldo met fin au duopole de Messi… Il devient le premier joueur à marquer lors de six éditions de la Coupe du monde. Un joueur africain le devance… Ronaldo continue d’écrire l’histoire avec un chiffre légendaire.

Publicité