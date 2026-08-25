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Hussein Hamdy

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C'est bouclé : le Barça signe le contrat d'une nouvelle recrue

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De nombreuses démarches de Deco

Les dirigeants du FC Barcelone ont bouclé une nouvelle recrue, ce lundi, afin de renforcer l'équipe lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Le Barça vient de signer tous les documents du transfert du gardien Dominik Livakovic. L'affaire est désormais bouclée. »

Et Romano d'ajouter : « Fenerbahçe touchera deux millions d'euros, plus deux autres millions d'euros sous forme de bonus potentiels. »

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Romano a conclu : « Le Barça prévoit que Livakovic devienne le gardien remplaçant du club à partir de juin 2027, au départ de Wojciech Szczesny à l'issue de son contrat, et ce si le club parvient à lui trouver un prêt approprié dès maintenant. »

À noter que le recrutement d'un nouvel attaquant est désormais le dossier prioritaire de Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, au cours de cet été.

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