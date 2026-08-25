Les dirigeants du FC Barcelone ont bouclé une nouvelle recrue, ce lundi, afin de renforcer l'équipe lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Le Barça vient de signer tous les documents du transfert du gardien Dominik Livakovic. L'affaire est désormais bouclée. »

Et Romano d'ajouter : « Fenerbahçe touchera deux millions d'euros, plus deux autres millions d'euros sous forme de bonus potentiels. »



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Romano a conclu : « Le Barça prévoit que Livakovic devienne le gardien remplaçant du club à partir de juin 2027, au départ de Wojciech Szczesny à l'issue de son contrat, et ce si le club parvient à lui trouver un prêt approprié dès maintenant. »

À noter que le recrutement d'un nouvel attaquant est désormais le dossier prioritaire de Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, au cours de cet été.



