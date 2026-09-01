L'un des joueurs en vue dans les rangs de Chelsea est proche d'un transfert officiel vers Tottenham Hotspur lors de ce mercato estival.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Officiel. Mykhailo Mudryk va être transféré à Tottenham. Tout a été convenu, y compris les termes personnels du contrat. »



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Et Romano d'ajouter : « Mudryk rejoindra Tottenham sous forme de prêt payant, et il est également entendu que l'accord comprend une clause permettant l'achat du joueur, mais celle-ci n'est pas obligatoire. »

Le spécialiste du mercato a conclu : « Le joueur ukrainien retravaillera de nouveau sous les ordres de Roberto De Zerbi. »

Roberto De Zerbi et Mykhailo Mudryk avaient déjà travaillé ensemble dans les rangs du club ukrainien du Chakhtar Donetsk.



