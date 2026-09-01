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Hussein Hamdy

Traduit par

C'est acté : une star de Chelsea aux portes de Tottenham

Chelsea
Tottenham
M. Mudryk
Premier League
Angleterre
Ukraine

Un nouveau défi en Premier League

L'un des joueurs en vue dans les rangs de Chelsea est proche d'un transfert officiel vers Tottenham Hotspur lors de ce mercato estival.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Officiel. Mykhailo Mudryk va être transféré à Tottenham. Tout a été convenu, y compris les termes personnels du contrat. »

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Et Romano d'ajouter : « Mudryk rejoindra Tottenham sous forme de prêt payant, et il est également entendu que l'accord comprend une clause permettant l'achat du joueur, mais celle-ci n'est pas obligatoire. »

Le spécialiste du mercato a conclu : « Le joueur ukrainien retravaillera de nouveau sous les ordres de Roberto De Zerbi. »

Roberto De Zerbi et Mykhailo Mudryk avaient déjà travaillé ensemble dans les rangs du club ukrainien du Chakhtar Donetsk.

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