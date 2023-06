Buts, passes, trophées... Les chiffres de la carrière de Karim Benzema au Real Madrid

La légende du Real Madrid, Karim Benzema, est en fin de contrat à la fin de la saison et il semble qu'il ne restera pas au club.

La plupart des articles sur le sujet affirmaient que Benzema renouvellerait son contrat pour une année supplémentaire à Santiago Bernabeu tout au long de l'année. Cependant, il semble que Benzema ait changé d'avis en raison d'une offre importante de l'Arabie Saoudite.

Benzema jouera un dernier match avec les Blancos dimanche, s'il est en forme, face à l'Athletic Club à domicile. Tout au long de sa carrière, il a accumulé des chiffres impressionnants.

Au cours de sa carrière au Real Madrid, il a remporté 25 trophées, dont cinq Ligues des champions, quatre Ligues des champions et trois Coupes du Roi.

Sur le plan personnel, il a couronné une saison incroyable en remportant le Ballon d'Or la saison dernière. Au total, il a disputé 647 matches, marqué 353 buts et délivré 165 passes décisives.

Le joueur de 34 ans a réalisé ses meilleures statistiques la saison dernière. En 46 matches, Benzema a inscrit 44 buts et délivré 14 passes décisives. Il a également dépassé Raul Gonzalez et, dans toute l'histoire du Real Madrid, seul Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts (450) que Benzema, dont une grande partie a été réalisée par le Français.

Benzema restera l'un des grands noms du Real Madrid de l'ère moderne, présent tout au long de la période la plus faste du club depuis les années 1960.