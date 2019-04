Busquets parle de ses potentiels successeurs avec l'Espagne

Le milieu de terrain du Barça et de la Roja, Sergio Busquets, s'est confié au sujet de ses potentiels successeurs avec l'Espagne.

Dans une interview pour 'Futbol Emotion', Sergio Busquets a révélé les noms de ses potentiels successeurs au sein de la sélection espagnole.

Rapidement devenu un cadre des Blaugrana et de la Roja, Sergio Busquets a ainsi valorisé deux jeunes joueurs espagnols comme des possibles 'futur Busquets'.

Duro partido pero nos llevamos la victoria! A por la vuelta #ForçaBarça pic.twitter.com/5fwIRFFDFY — Sergio Busquets (@5sergiob) 10 avril 2019

"C'est difficile de choisir mais peut-être que celui qui me ressemble le plus de par ses caractéristiques, son physique et sa manière d'être, ça pourrait être Oriol Busquets, qui évolue au sein du Barça B. Si je devais choisir à un niveau plus général, au niveau européen, je dirais Rodrigo Hernandez ( ) qui pour moi me paraît assez proche de mon style de jeu."

Bien sûr, la marge de manoeuvre est encore importante pour les deux joueurs, notamment dans l'optique de convaincre Luis Enrique afin de possiblement jouir d'un rôle important avec l' dans le futur.

En outre et en premier lieu, le nom de Frenkie de Jong ne doit pas être occulté dans une démarche à plus court terme à Barcelone, l'international hollandais ayant encore démontré l'étendue de son talent face à la Turin en quart de finale aller de la (1-1), avec notamment un record de précocité et 117 ballons touchés contre la Vieille Dame.