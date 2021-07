Busquets : "Laissons du temps à Messi"

Sergio Busquets, le milieu de terrain du Barça, est convaincu que Lionel Messi finira par rempiler chez les Blaugrana.

Lionel Messi est actuellement libre de tout engagement. Il n’a pas prolongé son contrat avec le Barça et il n’y a aucune certitude sur le fait qu’il le fera à l’avenir. Le scénario qui le verrait quitter la formation catalane pour une autre destination apparait de plus en plus probable. A fortiori après que la Liga ait refusé au Barça une dérogation pour dépasser son salary cap.

Cela a de quoi inquiéter les supporters barcelonais. Au sein du club pourtant, on se veut sereins. C’est le cas du président Joan Laporta et aussi des joueurs. Sergio Busquets, qui connait très bien Messi puisqu’il joue à ses côtés depuis 13 ans, pense que cette histoire va connaitre un happy end.

« Faisons confiance aux sentiments de Leo »

Dans une interview accordée à El Paridazo de Cope, l’international espagnol a assuré ne pas être inquiet plus que cela à propos de son coéquipier. "Messi ? Il faut lui laisser du temps. Je fais confiance au président, aux gens qui travaillent et au sentiment que Leo a", a-t-il concédé.

Busquets, qui a vu passer de nombreux coaches à la tête du Barça, est aussi certain qu’avec Ronald Koeman à sa tête le Barça se dirige dans la bonne direction : « Il a fait du bon travail et il faut donner de la stabilité et du temps au projet, ça se passera sûrement bien ».

Enfin, Busquets, qui se trouve actuellement avec sa sélection à l’Euro, a aussi réagi aux rumeurs qui l’envoient en Major League Soccer. "J'ai un bon contrat et je suis très bien dans ce club ».