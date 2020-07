Bundesliga - Benjamin Henrichs compare Leipzig et Monaco

Après une expérience mitigée à Monaco, l'international allemand s'est engagé en faveur de Leipzig, un club au professionnalisme poussé à l'extrême.

Après une expérience mitigée à l'AS , Benjamin Henrichs a fait son retour en cet été, lui qui s'est engagé en faveur du . Dans des propos accordés à L'Equipe, le défenseur est revenu sur son choix de retrouver la , dans une équipe où il estime pouvoir continuer à progresser.

"De bonnes conditions, où je peux prendre un bon départ"

"Je voulais venir ici depuis quelques temps déjà, et je suis heureux que cela ait finalement abouti. Je suis convaincu de cette étape depuis un certain temps et que c'est la bonne pour moi. Maintenant, je suis heureux que cela ait enfin été possible", a confié le latéral droit, avant de souligner les installations locales.



"Je dois dire que, comparé à Monaco, ici à Leipzig, c'est l'une des configurations les plus professionnelles que j'ai jamais connues. L'infrastructure, la cuisine, tout ici est construit de manière professionnelle. Ce sont de bonnes conditions, où je peux prendre un bon départ", a-t-il ajouté. Arrivé en avec l'étiquette de joueur à fort potentiel, Benjamin Henrichs aura vraisemblablement à coeur de prouver que celle-ci n'avait rien d'une invention. Cette fois, dans des conditions optimales.