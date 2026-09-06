Buijs refuse de laisser Ihattaren apparaître devant la caméra et se heurte à la NOS : « Tu dois l’accepter »

Mohamed Ihattaren a été d’une grande importance face à l’ADO La Haye (victoire 2-3) en aidant son équipe à s’imposer grâce à deux buts et une passe décisive. Après la rencontre, le joueur créatif n’a toutefois pas été autorisé à se présenter devant la caméra. Danny Buijs a expliqué à la NOS pourquoi il n’avait pas le droit d’accorder une interview.

Jeroen Grueter s’est immédiatement demandé pourquoi Ihattaren ne venait pas. « Qu’est-ce que c’est que ça ? », avant que Buijs ne reprenne ces mêmes mots. « Je pense que ce garçon a reçu plus qu’assez d’attention médiatique ces dernières années et qu’il est bon pour lui de se concentrer surtout sur ce qu’il fait maintenant. »

Le commentateur de la NOS n’a rien compris à la raison avancée par l’entraîneur de Fortuna. « C’est quand même simplement du football ? Si tu joues un match comme ça et que tu marques de tels buts, alors nous voulons quand même entendre son histoire, non ? »

« Je comprends que vous le vouliez », a déclaré Buijs. « Nous ne pensons simplement pas à votre intérêt, mais à l’intérêt de Mo. Et Mo s’est pris beaucoup de shit, ainsi que beaucoup de choses positives, et il en est aussi lui-même à l’origine. »

« Mais ça fait aussi partie de ce qui l’attend. Qu’il fasse d’abord de manière structurelle ce qu’il doit faire, ensuite les autres choses viendront », a estimé l’homme originaire de Dordrecht. « Donc une petite interview après un tel match, dans lequel il a montré de belles choses, c’est déjà trop ? », s’est de nouveau interrogé Grueter.

Buijs a répondu avec indifférence et a estimé qu’Ihattaren pouvait aussi être amené devant la caméra après un match où il n’a pas été bon. « Vous n’êtes pas un tout petit peu trop prudents avec lui ? Parce que c’est aussi un adulte », a réagi le journaliste originaire d’Utrecht.

L’entraîneur a ensuite haussé les épaules. « Depuis combien de temps travailles-tu avec lui, et depuis combien de temps est-ce que je travaille avec lui ? », a-t-il lancé avec sarcasme. « Qui est le mieux placé pour en juger, toi ou moi ? », ce à quoi Grueter a demandé des éclaircissements. « Il va prendre la grosse tête ou quelles seront les conséquences ? »

« Nous n’avons quand même pas besoin d’en parler longuement ? Nous avons fait un choix et tu dois le respecter et l’accepter. Et que tu poses la question, c’est ton droit, et nous te donnons une réponse, that's it », a conclu Buijs.