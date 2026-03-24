Bruno Guimaraes, le transfert prestigieux

L'international brésilien n'a plus que deux ans de contrat à St James' Park et, ces dernières semaines, il est devenu la priorité de Michael Carrick pour recruter un nouveau milieu de terrain central chez les Red Devils.





Guimarase est pressenti pour remplacer son compatriote Casemiro au milieu de terrain de Man Utd, même si le club aux treize titres de champion de Premier League s'intéresse également à des joueurs comme Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba, Alex Scott, Joao Gomes et Sandro Tonali.





Malgré cela, Guimaraes continue d'être annoncé à Old Trafford et, d'après l'expert des transferts IndyKaila, un accord sur les conditions personnelles aurait été trouvé.





Il semblerait que Guimaraes, 28 ans, souhaite rejoindre Man Utd cet été et ses représentants feraient pression sur Newcastle pour finaliser un accord avec les Red Devils concernant l'indemnité de transfert.





Cependant, interrogé la semaine dernière sur les rumeurs selon lesquelles Guimaraes serait en discussions avancées avec les dirigeants de Manchester United, l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, s'est empressé de minimiser les spéculations concernant un possible départ de son capitaine de St James' Park cet été.





« Je ne sais même pas quoi répondre. Je ne pense même pas que je devrais, car ce serait une perte de temps », a déclaré Howe aux journalistes.