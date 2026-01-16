Bruno Fernandes, la grosse décision

Le milieu de terrain portugais, qui continue de susciter l'intérêt de clubs de la Saudi Pro League, dispose d'une clause libératoire de 57 millions de livres sterling (76 millions de dollars) dans son contrat, activable par des équipes hors Premier League.

Selon des informations récentes, le joueur de 31 ans réfléchit à nouveau à ses options après le limogeage de son compatriote Ruben Amorim de son poste d'entraîneur à Old Trafford. Les rênes ont d'abord été confiées à Darren Fletcher à titre intérimaire, tandis que Michael Carrick assure actuellement l'intérim à la tête des Red Devils.

United nommera un entraîneur permanent cet été, et BBC Sport affirme que c'est à ce moment-là que Fernandes décidera de son avenir à long terme. Il est sous contrat jusqu'en 2027 et évolue à Manchester depuis six ans, avec 310 apparitions et 103 buts à son actif.

Fernandes est capitaine à Old Trafford et un joueur emblématique pour une équipe qui a peiné à trouver de la régularité ces dernières saisons. BBC Sport affirme que l'international portugais « reste attaché au club ».

Il a régulièrement déclaré qu'il réévaluerait sa situation après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 aux côtés de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

Fernandes a cependant révélé récemment que Manchester United souhaitait le transférer durant l'été 2025 après avoir reçu une offre lucrative du club saoudien d'Al-Hilal. Il a déclaré à Canal 11 : « Du côté du club, j'ai eu l'impression que si tu partais, ce ne serait pas si mal pour nous. Ça me fait un peu mal.

Plus que de la peine, ça me rend triste car je suis un joueur irréprochable. Je suis toujours disponible, je joue toujours, que ça aille bien ou mal. Je donne tout. » Ensuite, on voit autour de soi des joueurs qui n'accordent plus autant d'importance au club et qui ne le défendent plus autant… et ça rend triste.

« J'aurais pu partir comme beaucoup et dire : “Je veux partir, je ne veux plus m'entraîner, je veux juste partir pour 20 ou 30 millions, comme ça ils me paieront plus ailleurs.” Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais senti en position de le faire, car j'avais le sentiment que mon attachement et mon affection pour le club étaient intacts.

« Mais on arrive à un point où, pour eux, l'argent prime sur tout. Le club voulait que je parte, j'en suis persuadé. Je l'ai dit aux dirigeants, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre cette décision, car l'entraîneur me voulait. Si j'avais dit que je voulais partir, ils m'auraient laissé partir. »