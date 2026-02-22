Bruno Fernandes, la décision à 100 millions d'euros

L'avenir de Bruno Fernandes à Man Utd est incertain depuis longtemps. Avant même qu'il n'admette l'été dernier qu'un départ était possible, notamment en raison de l'intérêt de la Saudi Pro League, des rumeurs circulaient déjà quant à un possible départ de la star portugaise suite à une offre conséquente.

Et bien que Fernandes demeure le pilier d'une équipe de United rajeunie sous la houlette de Michael Carrick, il pourrait néanmoins faire partie des joueurs sacrifiés cet été, selon CaughtOffside.

Manchester United et Bruno Fernandes se trouvent à la croisée des chemins. Le joueur, âgé de 31 ans, est sous contrat jusqu'à un an à Old Trafford.

Les Red Devils sont donc face à un dilemme : prolonger son contrat, risquer de le voir partir libre en 2027 ou le vendre cet été ?

« Beaucoup de personnes à Manchester United qualifient Bruno Fernandes d’« indispensable », et il y a une part de vérité là-dedans », explique une source. « Cependant, elles sont aussi conscientes de son âge, de son salaire élevé et du fait que son contrat actuel expire en 2027.

« Dans l’idéal, United le garderait, mais la réalité est que c’est leur dernière chance de réaliser une grosse plus-value sur sa vente, et ils ont leurs propres projets de recrutement pour remanier leur milieu de terrain. »

Manchester United serait prêt à accepter une offre avoisinant les 100 millions d'euros pour Bruno Mars, et espère qu'une telle proposition proviendra de la Saudi Pro League.

Une forte offensive est attendue du Moyen-Orient cet été, avec une liste restreinte de 50 joueurs superstars ciblés.

En réalité, ce serait un prix exorbitant pour Bruno Mars, dont la valeur marchande estimée (VME) n'est que de 41,5 millions d'euros. Ce montant est relativement bas compte tenu de son âge et de la durée restante de son contrat.

Une offre de 100 millions d'euros serait donc trop alléchante pour que Manchester United la refuse, surtout pour un joueur recruté pour 65 millions d'euros il y a six ans.