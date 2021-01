Bruno Fernandes : "Je ne serais pas heureux si j'étais Van de Beek"

Le Portugais insiste sur le fait que la recrue majeure de l'été est "importante" pour les Red Devils malgré son manque de temps de jeu.

Bruno Fernandes dit qu'il "ne serait pas content" s'il était Donny van de Beek et a offert sa sympathie au Néerlandais qui manque de temps de jeu depuis son arrivée à . Van de Beek a eu du mal à avoir un impact à Old Trafford depuis son transfert en provenance de l' Amsterdam en septembre. L'international néerlandais n'a marqué qu'une fois en 22 apparitions, la majorité de ces apparitions sont intervenus en tant que remplaçant sortant du banc, ce qui a conduit à des points d'interrogation sur sa posture dans l'équipe.

Le joueur de 23 ans a eu le droit à une rare titularisation lors du quatrième tour de la contre dimanche, mais n'a finalement pas réussi à revendiquer une place régulière dans la formation d'Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United s'est qualifié pour les huitièmes de finale avec une victoire 3-2 à Old Trafford, mais Van de Beek n'a pas pu influer dans le sort de cette rencontre dans le concours et a finalement été remplacé par Bruno Fernandes, auteur du but de la victoire, au milieu de la seconde période.

Solskjaer a admis avant le match que l'ancienne star de l'Ajax Amsterdam était frustrée par sa situation actuelle, déclarant aux journalistes : "Je ne dirais pas que Donny est heureux. Bien sûr, il veut jouer plus, mais il fait son travail de la bonne manière. Nous nous débrouillons bien et avons des joueurs qui jouent vraiment bien à sa place". Fernandes, dont le superbe coup franc tardif a scellé la victoire de l'équipe locale, sympathise avec Van de Beek mais insiste toujours sur le fait qu'il a un rôle important à jouer dans l'équipe actuelle au fil de la saison.

"Nous avons des options"

"Nous avons une très bonne équipe et nous avons des options. Si vous regardez le banc et le onze de départ aujourd'hui et ceux à domicile, nous avons une très bonne équipe, ce ne sera pas un problème si nous changeons d'équipe ou si quelqu'un est fatigué parce que nous avons de très bons joueurs", a déclaré la star portugaise de Manchester United au micro de MUTV à la fin de la rencontre face aux Reds.

"Donny a fait un excellent match, jouant dans la position que je joue en le regardant il bouge vraiment bien, il a très bien joué. C'est important pour nous. Si j'étais à la place de Donny, je ne serais pas du tout content mais le plus important est de faire ce qu'il fait aujourd'hui, venir et aider l'équipe", a conclu Bruno Fernandes, auteur de 28 buts depuis son arrivée chez les Red Devils il y a quasiment un an jour pour jour.

Donny Van de Beek espère avoir une autre chance de briller lorsque les Red Devils accueilleront Sheffield United à Old Trafford en mercredi. Le leader de la Premier League devrait pouvoir battre facilement les Blades qui sont tout en bas du classement en championnat, sans le moindre succès depuis le début de saison, avant de se concentrer sur une réunion face à un poids lourd du championnat, , à l'Emirates Stadium trois jours plus tard.