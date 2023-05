Bruno Fernandes dézingue ses équipiers mais défend De Gea

Fautif sur le seul but de la défaite contre West Ham, David De Gea a été défendu par Bruno Fernandes qui a dézingué tous ses autres équipiers.

Fautif à la 27ème minute de la rencontre du déplacement des Red Devils à West Ham, David De Gea a offert le seul but du match à Said Benrahma qui ne s'est pas fait prier pour offrir la victoire aux Hammers. C'est déjà la quatrième fois de la saison que le portier espagnol est l'auteur d'une erreur individuelle qui coûte des points à Manchester United. Alors que la presse et les supporters lui tombent dessus, il a pourtant été défendu par son vice-capitaine Bruno Fernandes qui a, à l'inverse, dézingué tous ses autres équipiers.

Un problème général, pas de De Gea

S'adressant aux journalistes qui ont vilipendé le gardien espagnol, Bruno Fernandes a refusé de le blâmer et a préféré pointer du doigt le secteur offensif : « Nous ne sommes pas capables de marquer un but, nous créons tellement d'occasions mais nous ne sommes pas assez impitoyables. Nous avons concédé un but malchanceux et perdu le match mais nous devons nous concentrer sur le vrai problème, notre inefficacité. »

Le milieu de terrain offensif a même affirmé l'importance de De Gea dans les buts : « Il nous a sauvés tellement de fois qu'il ne doit pas être blâmé pour le résultat. C'est probablement l'une de nos pires saisons pour marquer des buts, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. C'est difficile pour l'instant, nous devons retrouver notre énergie. » Une importance du portier espagnol confirmée par Erik ten Hag qui aimerait prolonger l'aventure avec son gardien habituel malgré un contrat qui expire cet été.