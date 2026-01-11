Bruno Fernandes à Manchester United, c'est terminé

Le joueur de 31 ans avait déclaré l'an dernier être blessé et triste que le club ait envisagé de le vendre, et ses coéquipiers ne lui en voudraient pas s'il partait à la fin de la saison.

Selon le Sun, ses coéquipiers pensent que Fernandes quittera Old Trafford en 2026, mettant ainsi fin à sept années passées chez les Red Devils, car il serait lassé du chaos qui règne à Old Trafford.

Le Portugais de 31 ans est le meilleur joueur de Manchester United depuis son arrivée au club en janvier 2020. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2027, ce qui signifie que cet été représente l'une des dernières occasions pour le club de vendre le meneur de jeu et de récupérer les 47 millions de livres sterling (62,9 millions de dollars) initialement déboursés pour son transfert du Sporting Lisbonne.

Le capitaine de United a admis en novembre que l'ancien entraîneur, Ruben Amorim, l'avait persuadé de rester l'été dernier malgré le souhait du club de le voir partir. Suite au limogeage d'Amorim et à l'incertitude qui plane désormais sur l'avenir de l'entraîneur, Fernandes serait prêt à quitter Old Trafford et à relever un nouveau défi, selon certaines sources.

Une source a confié au Sun : « Certains joueurs pensent que Bruno en a assez et, honnêtement, ils le comprennent.

Il donne toujours le maximum et a été le meilleur joueur du club depuis son arrivée. » Mais ils pensent qu'il se sent trahi par le nouveau modèle de propriété et le départ d'Amorim n'a rien arrangé. Il est peu probable qu'il rejoigne un club saoudien pour une somme importante, car c'est un puriste du football. Mais personne ne peut nier que depuis son arrivée à Manchester United, il s'est donné à fond.

« Personne ne souhaite son départ, mais ses coéquipiers comprendraient. »

Fernandes « blessé » après que la direction du club ait souhaité son départ.

Le désir de Fernandes de partir serait en partie lié à la volonté des Red Devils de le laisser partir l'été dernier, et aux conséquences d'une situation qui l'a profondément affecté.

Le Portugais a déclaré à Canal 11, dans une interview choc diffusée en décembre : « Du côté du club, on a eu l'impression que c'était un peu comme si on me disait : “Si tu pars, ce n'est pas si mal pour nous.” Ça me blesse un peu.

Plus que de la douleur, ça me rend triste, car je suis un joueur qui n'a rien à redire. » Je suis toujours disponible, je joue toujours, que ça aille bien ou mal. Je me donne à fond. Mais on arrive à un point où, pour eux, l'argent prime sur tout.

« Le club voulait que je parte, j'en suis convaincu. Je l'ai dit aux dirigeants, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre cette décision, car l'entraîneur me voulait. Si j'avais dit que je voulais partir, ils m'auraient laissé partir.

« Ces derniers temps, j'ai l'impression d'être sur la corde raide. En Angleterre, quand un joueur approche de la trentaine, on commence à penser qu'il a besoin d'une seconde jeunesse. C'est comme pour les meubles. La question de la loyauté n'est plus perçue de la même manière qu'avant.

« J'aurais pu partir lors du dernier mercato. J'aurais gagné beaucoup plus d'argent. J'allais partir la saison dernière – je ne dirai pas où – mais j'aurais remporté de nombreux trophées cette saison-là. J'ai décidé de rester pour des raisons familiales, mais aussi parce que j'aime sincèrement ce club. La conversation avec l'entraîneur a également été un facteur déterminant. »