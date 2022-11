Bruno Fernandes a de la peine pour Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes a partagé sa peine pour son illustre compatriote Cr7.

Bruno Fernandes dit qu'il ne veut pas prendre parti après avoir vu son coéquipier portugais Cristiano Ronaldo être libéré de son contrat avec Manchester United mardi après-midi.

Fernandes, qui s'exprimait lors de sa conférence de presse à la Coupe du monde, s'est vu demander sa réaction à la nouvelle.

Il a répondu : "Cristiano ne m'a pas consulté.

"C'est sa décision personnelle. Cela le concerne, lui et sa famille. Nous n'en avons pas parlé. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est la Coupe du monde. Vous savez, vous savez combien il est important pour lui et pour nous de jouer cette compétition, c'est le rêve de tout footballeur.

"Je ne me sens pas mal à l'aise, je n'ai pas à choisir une équipe. Cela a été un privilège de jouer avec Cristiano en équipe nationale et en club. C'était un rêve, Cristiano a toujours été une source d'inspiration pour moi. C'était un rêve devenu réalité, mais rien ne dure éternellement, c'était bien tant que ça durait. Il a pris une décision différente pour sa vie, pour sa carrière et nous devons le respecter, que nous soyons d'accord ou pas.

"Cette compétition est très importante pour lui, il va être concentré. Je ne pense pas que ce qu'il a fait ou décidé aura un quelconque impact sur nous."