Como a tenté de recruter Brian Brobbey à Sunderland, mais son club actuel ne veut pas laisser partir l’attaquant de 24 ans. C’est ce que rapporte Voetbal International.

Brobbey a réalisé une solide première saison en Premier League et a beaucoup impressionné lors de la Coupe du monde l’été dernier.

Como a Brobbey sur ses tablettes depuis un bon moment. L’entraîneur Cesc Fàbregas serait très séduit par l’ancien de l’Ajax.

Pour Sunderland, un départ de Brobbey est inenvisageable et The Black Cats veulent conserver l’attaquant à tout prix.

Cette saison aussi, Brobbey a la préférence de l’entraîneur Régis Le Bris à la pointe de l’attaque. Il considère le natif d’Amsterdam comme un joueur très important pour Sunderland.

Cette saison, Brobbey a disputé deux matches, contre Fulham (victoire 1-0) et Ipswich Town (défaite 2-1). L’international néerlandais à seize reprises n’est pas parvenu à marquer lors de ces rencontres.

À Sunderland, Brobbey est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029.