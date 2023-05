Brighton - Manchester United : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Brighton - Man United : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Comme on se retrouve. Quasiment deux semaines après s'être affrontés en demi-finale de la FA Cup, Brighton et Manchester United se croisent à nouveau. A Wembley, au terme d'un match équilibré, les Red Devils avaient finalement pris le dessus sur Brighton lors d'une séance de tirs au but riche en suspens.

Man United efficace

Cette fois-ci, Manchester United ne pourra pas compter sur un tel dénouement. Si les Red Devils veulent l'emporter et mettre un peu plus de distance avec leurs poursuivants dans l'optique de terminer parmi les quatre premiers, cela passera par le jeu. Ces dernières semaines, Manchester United a eu un peu plus de mal, mais a souvent su faire le dos rond avant de gagner ces matches.

Le week-end dernier, les Red Devils n'ont pas réalisé une démonstration face à Aston Villa et auraient même pu encaisser un but sans un sauvetage de Lindelof sur sa ligne, mais ils ont finalement assuré l'essentiel grâce à un but de Bruno Fernandes. Privé de nombreux défenseurs, Manchester United aura probablement envie de réaliser une partie similaire si l'issue est la même.

Brighton peut rêver grand

Brighton aura forcément à coeur de se venger de la demi-finale de la FA Cup, mais surtout les hommes de Roberto De Zerbi ont encore de grands objectifs pour cette fin de saison. Huitième de Premier League, Brighton compte pour le moment trois matches de moins qu'Aston Villa et Tottenham, septième et sixième, et deux sur Liverpool, cinquième, en étant à deux points des deux premiers et trois des Reds.

Autant dire que Brighton a son destin en main pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Et la dynamique des Seagulls est plutôt positive, malgré un accroc face à Nottingham. Une victoire face aux Red Devils pourrait même permettre à Brighton de rêver éventuellement d'un top quatre, puisqu'ils reviendrait à huit points avec un match en moins.

Brighton est à un tournant de sa saison. Les Seagulls qui sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette saison devront tenter de profiter du soutien de leur public pour frapper un grand coup, mais pas sûr que la bande à Bruno Fernandes et Marcus Rashford ne l'entende de cette oreille.

Horaire et lieu du match Brighton - Manchester United

Ville : Brighton

Brighton Stade : Amex Stadium

Amex Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Brighton - Manchester United ?

Brighton-Manchester United

Premier League

Jeudi 4 mai

21h00 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h40 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Brighton et de Man United

Brighton : DVDDV



Man United : VDVNV

Les blessés et absents de Brighton et de Manchester United :

Quatre absents pour Roberto De Zerbi au moment d'accueillir les Red Devils. Adam Lallana, Tariq Lamptey, Jeremy Sarmiento et Joel Veltman sont indisponibles, tous blessés.

En face, Erik Ten Hag va devoir faire sans pléthore de joueurs. En effet, rien qu'en défense, le Néerlandais devra composer sans Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Phil Jones, blessés. Au milieu, Donny Van de Beek est lui aussi blessé, tout comme le troisième gardien, Tom Heaton, ou encore la jeune pépite, Alejandro Garnacho.

Les équipes probables

XI de départ de Brighton : Steele – Gross, Webster, Dunk, Estupinan – Caicedo, Mac Allister - March, Enciso, Mitoma - Welbeck.

XI de départ de Manchester United : De Gea – Dalot, Lindelof, Shaw, Malacia – Casemiro -Bruno Fernandes, Sabitzer, Eriksen, Sancho - Rashford.